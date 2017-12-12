"Почта России" проверяет, почему посылки в Плесецке бросали в снег

МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Руководство архангельского отделения "Почты России" проверяет, как выгружали посылки на станции Плесецк, где сотрудникам за 10 минут пришлось вытащить из вагона на снег около 300 почтовых отправлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения.

В интернет попали кадры, где видно, как три человека спешно выгружают посылки из вагона прямо на снег, а после перебрасывают в багажник грузовика. Как подтвердили РИА Новости в архангельском отделении "Почты России", инцидент произошел на станции Плесецк Архангельской области.

"УФПС Архангельской области сообщает, что в настоящее время по факту нарушения процедуры обмена проводится внутренняя проверка. Сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что со всем персоналом проведены дополнительные инструктажи по технике безопасности и правилам почтового обмена. "При этом отметим, что почтово-багажный вагон в составе дополнительного поезда не был подан на специальную стоянку железнодорожной станции, доступ почтовых тележек и автомобиля для выгрузки был невозможен. Стоянка поезда на станции составила 10 минут, за это время сотрудникам необходимо было выгрузить порядка 300 почтовых отправлений", — отметили в отделении "Почты России".

Как сообщили РИА Новости в региональном УМВД, в ведомстве пока нет обращений от получателей посылок, которые могли быть повреждены в результате небрежной перегрузки.

Ранее в интернете широко разошлось видео, сделанное на взлетной полосе на Камчатке. На нем видно, как самолет начинает движение возле груды посылок, лежащих на полосе, и их сдувает потоком воздуха из турбин воздушного судна.