Совладелец "ВИМ-Авиа" Мурсекаев не уезжал за границу, заявил адвокат

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Адвокат совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева заявил в суде, что его подзащитный не имеет загранпаспорта и не уезжал за границу.

Ранее во вторник представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Мурсекаев покинул Россию, в связи с чем объявлен в международный розыск.

"Согласно материалам дела, у Мурсекаева не имеется загранпаспорта. Согласно рапортам, Мурсекаев не пересекал границу России. До 7 декабря он не имел какого-либо статуса", — сказала адвокат в суде.

Адвокат просит суд отказать в ходатайстве следствия о заочном аресте Мурсекаева.