ФСБ способна пресечь любые попытки терактов, заявил ветеран службы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России способна пресечь любые попытки терактов в период новогодних праздников и президентских выборов, заявил во вторник РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Так он прокомментировал сообщение ФСБ об аресте трех выходцев из Средней Азии, которые подозреваются в подготовке терактов в Москве в период новогодних праздников и кампании по выборам президента РФ. Ранее сообщалось, что арестованные являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство"*. Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями ИГ* из-за рубежа.

"Мне совершенно очевидно, что ФСБ эффективно работает последнее время. Каждая отработка нового дела помогает ей выйти на организаторов терактов и делает её ещё сильнее. Служба находится в здоровом тонусе – к тому же в этом году исполняется 100 лет с её основания, что является дополнительным стимулом для органов работать безукоризненно", — сказал Михайлов.

Собеседник агентства отметил, что время новогодних каникул и выборов главы государства является особенно привлекательными для экстремистов, при этом многие из них опасаются действовать открыто, учитывая традиционно усиливающиеся в стране меры безопасности.

"Те, кто готовят теракты, прекрасно понимают, что в этот период вводится определённый режим, и проведение террористических актов затрудняется. С другой стороны проведение терактов в такое время имеет наибольший резонанс и с точки зрения экстремистов является наиболее эффективным. Таким образом, сейчас мы имеем дело с "борьбой противоположностей" в психологии радикалов", — пояснил эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России