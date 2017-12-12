Юрист полковника Захарченко пожаловался президенту на прокурора

Бывший заместитель начальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко (справа) в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста. Архивное фото

Бывший заместитель начальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко (справа) в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Юрист семьи полковника Дмитрия Захарченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на прокурора, по чьему иску суд изъял у экс-борца с коррупцией и его семьи имущество более чем на 9 миллиардов рублей.

Как сообщил РИА Новости юрист Захарченко Виктор Емельянов, он пожаловался Путину через электронную приемную. "Я вас убедительно прошу обратить внимание на действия прокурора", — написал адвокат, назвав действия прокуратуры противоречащими законодательству.

Первого декабря Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры решил обратить в доход государства деньги и недвижимость полковника Захарченко и его близких на сумму более 9 миллиардов рублей. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях.

Защита уже обжаловала это решение. Намерение изъять имущество до приговора по делу о коррупции адвокаты Захарченко считают "правовым беспределом".

Как объяснял РИА Новости кандидат юридических наук Игорь Носков, после обращения в доход государства активы Захарченко, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть их может остаться за Росимуществом.

Сейчас полковник, не считающий себя виновным, находится в СИЗО. По данным источников РИА Новости в правоохранительной системе, Захарченко предъявлены в окончательной редакции обвинения по пяти эпизодам коррупции, в том числе о получении взяток новогодним отпуском в Сочи, дисконтом в ресторане на 3,5 миллиона рублей и денежной суммой в 800 тысяч долларов.

Как сообщал РИА Новости прокурор Сергей Бочкарев, следствие планирует выделить несколько уже расследованных эпизодов из дела и передать их в суд, следствие по остальным будет продолжаться.