ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве.

На кадрах показано взрывчатое вещество и поражающие элементы, которые собирались использовать террористы, а также оружие, в частности, автоматы, гранаты и патроны.

Ранее ФСБ пресекла деятельность преступной группировки, в которую входили выходцы из Средней Азии. Их подозревают в подготовке терактов в московском регионе в период новогодних праздников и предвыборной президентской кампании. Арестованные — сторонники группировки "Исламское государство"*, главари которой из-за рубежа руководили ячейкой.

В Подмосковье нашли конспиративную квартиру, в которой преступники готовили самодельные взрывные устройства.

Кроме того, у них изъяли два АК-74, два магазина с патронами калибра 5,45 (60 штук), гранаты Ф-1 и РГД с запалами, 2,5 килограмма прекурсоров, предназначенных для изготовления взрывчатых веществ и средства связи.

*террористическая группировка, запрещенная в России