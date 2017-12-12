В ГУМВД рассказали о работе по выявлению террористических преступлений

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве с начала года выявили на 34% больше преступлений террористического характера, чем годом ранее, сообщил во вторник начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.

К этой категории преступлений относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

"В текущем году количество совершенных в городе преступлений экстремистской направленности сократилось на 15%. При этом на 34% повысилась эффективность по выявлению преступлений террористического характера — в первую очередь связанных с распространением идей терроризма", — сказал Баранов на совещании в Мосгордуме.

По его словам, с начала года в городе изъяли 130 единиц огнестрельного оружия, более 5 тысяч единиц боеприпасов и 3 килограммов взрывчатых веществ (не только у подозреваемых в терроризме).