Молодой человек получил тяжелые травмы, упав в шахту метро в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Полиция Петербурга проводит проверку по факту падения 18-летнего молодого человека в шахту метро на Невском проспекте, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального ГУМВД.

Инцидент произошёл в 23.00 мск в воскресенье у дома 36 по Невскому проспекту.

"Молодой человек 1999 года рождения упал в шахту метро, после чего в тяжёлом состоянии был госпитализирован. По данному факту полиция проводит проверку", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший 18-летний петербуржец был доставлен в Военно-медицинскую академию с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом поясничного отдела позвоночника и левой лопатки, ушибленной раной затылочной области и закрытой травмой груди.