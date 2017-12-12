СК начал проверку после аварии на тепломагистрали в Пензе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после аварии на тепломагистрали в Пензе, в результате которой почти 70 многоэтажек остались без отопления, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту порыва на тепломагистрали публичного акционерного общества "Т Плюс Теплосеть Пенза", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при проверке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников ПАО "Т Плюс Теплосеть Пенза", установлены причины и условия, которые привели к коммунальной аварии.
В настоящее время на улице в Пензе около нуля градусов.