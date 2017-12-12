СК начал проверку после аварии на тепломагистрали в Пензе

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после аварии на тепломагистрали в Пензе, в результате которой почти 70 многоэтажек остались без отопления, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.

Ранее в городской администрации сообщили, что центральное отопление отключено в 67 жилых домах и ряде соцобъектов Пензы до конца дня вторника из-за аварийного ремонта на теплосетях. По данным мэрии, порыв на трубе диаметром 500 миллиметров на тепломагистрали №22 по улице Чкалова, 40, произошел в 03.08 мск в связи с большой подпиткой по ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс Теплосеть Пенза".

"Организовано проведение доследственной проверки по факту порыва на тепломагистрали публичного акционерного общества "Т Плюс Теплосеть Пенза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников ПАО "Т Плюс Теплосеть Пенза", установлены причины и условия, которые привели к коммунальной аварии.

В настоящее время на улице в Пензе около нуля градусов.