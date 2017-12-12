В Татарстане нашли тело второго рыбака с оторвавшейся льдины

КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Спасатели, продолжающие поиск рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на Каме в Татарстане, обнаружили тело второго погибшего рыбака, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.

Накануне вечером льдина с пятью рыбаками оторвалась от берега Камы в Набережных Челнах в районе Нижнекамской ГЭС. Через час одного из рыбаков спасли из воды: мужчина из последних сил плыл в зимней одежде по открытой воде. С переохлаждением его отправили в больницу, а поиск остальных пропавших продолжился. Ранее был обнаружен мертвым один из рыбаков — мужчина 1981 года рождения.

"Спасатели зонального поисково-спасательного отряда №6 при МЧС Республики Татарстан, проводившие обследование водной акватории с помощью судна на воздушной подушке "Хивус-6", по правому берегу вниз по течению реки Кама в 270 метрах от берега в 4 километрах от плотины обнаружили тело второго погибшего рыбака. Личность погибшего выясняется", — говорится в сообщении.

Всего к поисковым работам привлечено 147 человек, 35 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России Ми-8 и беспилотный летательный аппарат. Водную акваторию обследуют спасатели и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) на трех судах на воздушной подушке. Поиски на дне проводит водолазная группа в составе 11 человек.

В ходе поисковых работ на правом берегу на автомобильной дамбе обнаружен автомобиль ВАЗ-2121, принадлежащий мужчине 1957 года рождения. На специально организованную горячую линию поступило сообщение о пропаже двух человек: 1957 и 1981 годов рождения (отец и сын).