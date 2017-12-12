ФСБ заявила о полном контроле ситуации по противодействию терроризму

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы РФ полностью контролируют ситуацию в стране по линии противодействия терроризму, заявил во вторник директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК.

"Обстановка на территории Российской Федерации в сфере противодействия террористическим проявлениям периодически осложняется. При этом правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию, а в случаях ее обострения принимают все необходимые меры", — сказал Бортников.