ФСБ рассказала, сколько иностранцев не получили въезд в Россию в 2017 году

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Спецслужбы РФ в 2017 г предотвратили въезд в Россию более 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к терроризму, а также выезд за рубеж свыше 80 человек, планировавших воевать на стороне террористов, заявил во вторник директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК.

"Проведенные органами безопасности фильтрационно-проверочные мероприятия позволили не допустить проникновение на территорию Российской Федерации более 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Предотвращен выезд за рубеж свыше 80 лиц, попавших под влияние вербовщиков международных террористических организаций и планировавших принять участие в боевых действиях на стороне террористов", — сказал Бортников.