Житель Твери пойдет под суд по делу об убийстве сожительницы в Новый год

ВОРОНЕЖ, 12 дек — РИА Новости. Житель Твери предстанет перед судом по делу об убийстве в новогоднюю ночь сожительницы, заступившуюся за свою дочь, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Твери, обвиняемого по статьям "угроза убийством" и "убийство". По данным следствия, в ночь на 1 января 2017 года мужчина поругался со взрослой дочерью своей сожительницы.

"В ходе данного конфликта мужчина стал высказывать ей угрозы убийством, сопровождая их нанесением девушке телесных повреждений, а также направляя на нее дульный срез оружия", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, за девушку вступилась мать и помогла ей сбежать из квартиры.

"Сразу после этого обвиняемый, возмущенный поведением своей сожительницы, находясь вместе с ней в ванной комнате, произвел один выстрел из оружия в ее голову. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась в тот же день в больнице", — сообщает следствие.

Происшествие вызвало широкий резонанс, однако расследование дела было сложным, — в частности, из-за того, что обвиняемый "всячески пытался ввести следствие в заблуждение". По его словам, женщина совершила самоубийство из-за возникшего конфликта.

"Вместе с тем после проведения большого объема следственных действий, а также сложных судебных экспертиз, следствию удалось установить истину по делу и собрать достаточно доказательств, изобличающих фигуранта в совершении инкриминируемых преступлений… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — констатирует следствие.