На отца погибших в пожаре под Новосибирском детей завели дело об истязании

НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об истязании в отношении отца шестерых детей, пять из которых погибли при пожаре в поселке Степной Новосибирской области, сообщает во вторник следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

При пожаре в частном трехквартирном доме в поселке Степной Новосибирской области ранним утром 3 декабря погибли пять детей в возрасте от полутора до семи лет. Их старший брат ночевал в этот момент у бабушки. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Его с ожогами доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В качестве основных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.

"В отношении Владимира Перфильева возбуждено уголовное дело по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении двух и более лиц")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с января по декабрь Перфильев в собственном доме в поселке Степной Искитимского района, систематически наносил побои своим шестерым малолетним детям, причинял им физическое и психическое страдание.

В СК отметили, что уголовное дело об истязании соединено в одно производство с делом, возбужденным по факту гибели пятерых детей Перфильева в результате пожара (по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"). Мужчину после побега из больницы, где он лечил полученные при пожаре ожоги, заключили под стражу.

"Сейчас шестой ребенок, который остался жив в связи с тем, что находился у бабушки во время произошедшего пожара, находится у родственников", — добавили в СК.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении после пожара уголовного дела по статье "Халатность". По версии следствия, органы соцзащиты заблаговременно знали о сложившейся ситуации в семье, где умерла мать, а отец злоупотреблял спиртным, но не обеспечили защиту прав и законных интересов детей, не выявили угрозу их жизни и здоровью.