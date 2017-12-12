В Хабаровском крае вынесли приговор по делу об убийстве двухлетней девочки

ХАБАРОВСК, 12 дек — РИА Новости. Хабаровский краевой суд во вторник вынес приговор женщине и ее сожителю, обвиняемым в истязании и убийстве двухлетней девочки, отчим получил пожизненное лишение свободы, мать ребенка – 16 лет колонии, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что вечером 10 июля во дворе одного из жилых домов Хабаровска было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребенка и ее сожитель.

По версии следствия, с января по июль осужденные систематически били девочку, а также надолго оставляли без еды. Девятого июля они нанесли ей не менее 40 ударов руками и ногами, после чего мужчина задушил потерпевшую, отмечает прокуратура.

Обвинительное заключение было утверждено по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", дополнили в ведомстве.

"Суд признал женщину и ее сожителя виновными по всем статьям обвинительного заключения. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Женщина приговорена к 16 годам колонии общего режима, штрафу в 50 тысяч рублей, кроме того, после освобождения ей на 1,5 года ограничат свободу", — сказал собеседник.

Он отметил, что приговор может быть обжалован в течение 10 дней.