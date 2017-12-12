Одного из рыбаков с оторвавшейся в Татарстане льдины нашли мертвым

КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Спасатели в Татарстане нашли тело одного из рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ.

Накануне вечером льдина с пятью рыбаками оторвалась от берега Камы в Набережных Челнах в районе Нижнекамской ГЭС. Через час одного из рыбаков спасли из воды: мужчина из последних сил плыл в зимней одежде по открытой воде. C переохлаждением его отправили в больницу, а поиск остальных пропавших продолжился.

"Спасатели обнаружили тело погибшего на реке Кама рыбака. По правому берегу вниз по течению в 60-70 метрах от берега в 4 километрах от дамбы обнаружено тело мужчины. Личность устанавливается", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что к поискам планируется привлечь вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат. Акваторию обследуют спасатели на трех судах на воздушной подушке и водолазы, по береговой линии продвигаются поисковые группы. Всего привлечено 137 человек при 33 единицах техники.

На утро вторника, было обследовано 17 километров береговой линии (по 8,5 километров правого и левого берега) и 9 квадратных километров акватории.