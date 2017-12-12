В Татарстане пропали двое рыбаков

КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Спасатели, продолжающие поиск рыбаков с оторвавшейся от берега льдины на Каме в Татарстане, планируют задействовать в поисковой операции вертолёт, беспилотник и суда на воздушной подушке, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

Сообщение о том, что в Набережных Челнах на реке Кама в районе Нижнекамской ГЭС оторвало льдину с пятью рыбаками, поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Татарстану в 16.22 мск понедельника. К месту происшествия сразу же выдвинулись силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона. В 17.29 мск один из рыбаков 1980 года рождения был спасён и передан медикам с диагнозом "переохлаждение": мужчина из последних сил плыл в зимней одежде по открытой воде. После осмотра пострадавший был отпущен из больницы домой.

"Планируется задействовать в поисковой операции вертолет МИ-8 для проведения облета места происшествия. Водную акваторию будут обследовать спасатели и сотрудники ГИМС на трех судах на воздушной подушке. Еще 40 человек привлечены для обследования береговой линии. Поиски на дне проводит водолазная группа в составе 11 человек. Также с 9.30 мск на месте происшествия планируется применение беспилотного летательного аппарата", — говорится в сообщении.

Всего, как уточняет ведомство, с 8.00 мск для продолжения поисковых работ задействована группировка сил и средств в составе 137 человек, 33 единиц техники, из них от МЧС – 107 человек, 25 единиц техники, в том числе шесть плавсредств.

В главном управлении МЧС России по Татарстану и в Набережных Челнах организованы телефоны горячей линии. Поступило сообщение о пропаже двух человек: 1957 и 1981 годов рождения (отец и сын).

МЧС отмечает, что на утро вторника всего было обследовано 17 километров береговой линии (по 8,5 километров правого и левого берега) и 9 квадратных километров водной акватории ниже по течению Нижнекамской ГЭС. В ходе поисковых работ на правом берегу на автомобильной дамбе обнаружен автомобиль ВАЗ-2121, принадлежащий мужчине 1957 года рождения.