Почти 70 многоэтажек в Пензе остались без отопления из-за аварии

САРАТОВ, 12 дек — РИА Новости. Центральное отопление отключено в 67 жилых домах и ряде соцобъектов Пензы до конца дня вторника из-за аварийного ремонта на теплосетях, сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, порыв на трубе диаметром 500 миллиметров на тепломагистрали № 22 по адресу: улица Чкалова, 40, произошел в 03.08 мск в связи с большой подпиткой по ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс Теплосеть Пенза".

"В настоящее время теплоноситель не поступает в 7 центральных тепловых пунктов, 12 теплокамер, 67 жилых домов, три детских сада, пять больниц… По оценкам специалистов, порыв должен быть ликвидирован в течение дня", — сообщили в администрации.

В ликвидации последствий порыва задействованы две бригады энергетиков в составе 24 человек и девять единиц техники. Ситуация находится под личным контролем главы администрации города Виктора Кувайцева и заместителя председателя правительства области Дмитрия Семенова.

Прокуратура региона взяла ситуацию также под контроль. "Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Пензе температура 0 градусов по Цельсию.