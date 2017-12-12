В Саратовской области школьник отравился газом из перцового баллончика

САРАТОВ, 12 дек — РИА Новости. Учащийся школы в городе Петровске Саратовской области госпитализирован после того, как старшеклассник распылил перцовый баллончик в коридоре учебного заведения, сообщили во вторник в пресс-службе областного главка МВД.

По данным главка, 12-летнего ученика в понедельник госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом".

"Установлено, что 15-летний ученик девятого класса в коридоре второго этажа школы разбрызгал перцовый газ из баллончика, в результате чего у 12-летнего мальчика произошла аллергическая реакция", — сказали в ведомстве.

Подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка.