В Крыму задержали наркоторговца с револьвером

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. В Крыму задержан мужчина с крупной партией наркотиков, у которого дома также обнаружили почти полмиллиона рублей и револьвер, сообщает региональное погрануправление ФСБ России.

Задержанный является жителем поселка Ленино 1972 года рождения.

"По месту проживания мужчины обнаружены и изъяты из незаконного оборота 17,475 грамма экстракта (концентрата) маковой соломы, 535 граммов прекурсоров, используемых для изготовления наркотических средств, а также более 100 единиц шприцев, внешние признаки которых свидетельствуют об их использовании после инъекций наркотиков", — говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружены около 490 тысяч рублей, предположительно, вырученные за счет сбыта наркотиков, а также револьвер. Он направлен на исследование.

Материалы переданы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит лишение свободы до десяти лет и штраф до 500 тысяч рублей.

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