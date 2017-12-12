Против собственника "ВИМ-Авиа" возбудили новое уголовное дело

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Против владельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
При этом руководство компании уже проходит по делу о хищении средств пассажиров.
По версии следствия, в 2015-2017 годах фигуранты дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Ущерб компаний-контрагентов "ВИМ-Авиа" составил более 782 миллионов рублей. Четыре компании признаны потерпевшими.
"Фактически компания "ВИМ-АВИА" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации", — пояснила Петренко.
В октябре "ВИМ-Авиа" прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее задолженность составляет около десяти миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы скрылись за рубежом, их объявили в международный розыск.