Арбитраж Москвы зарегистрировал иск "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АФК "Система" о взыскании с "Роснефти" и "Башнефти" более 330,4 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 11 декабря, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются.

АФК "Система" 8 декабря сообщила, что подала иск о возмещении ущерба от "заведомо недобросовестных действий" ответчиков, которые они предпринимают с целью неосновательного обогащения, "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации", ее акционерам и кредиторам. В то же время АФК сообщила, что по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта.

Представитель крупнейшей российской нефтяной компании, комментируя информацию об иске "Системы", ранее заявил, что "Роснефть" считает нелепым "обращение в суд с претензией на обращение своего оппонента в суд", поскольку право на судебную защиту является фундаментальным в любой правовой системе. Он назвал иск АФК абсурдным и совершенно беспрецедентным.

Сама "Роснефть" 7 декабря объявила, что совместно с "Башнефтью" подала в арбитраж Башкирии иск к "Системе" и ее "дочке" на 131,6 миллиарда рублей — это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. Этот иск в картотеке арбитражных дел пока не отображается.

Кроме того, между сторонами продолжается в апелляционной инстанции судебное разбирательство по иску "Роснефти", "Башнефти" и республики Башкирия о взыскании с "Системы" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. По мнению истцов, такие убытки были причинены "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году ответчиками, контролировавшими нефтяную компанию до конца 2014 года. Башкирский арбитраж в августе удовлетворил иск частично, взыскав с АФК 136,3 миллиарда рублей. Решение пока не вступило в силу, апелляционная инстанция рассматривает жалобы обеих сторон.