СК в Югре проверяет информацию о неоказании врачами помощи больному ребенку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку после появления информации в СМИ о том, что врачи местной больницы не оказали медицинскую помощь ребенку, страдавшему от приступа аллергии, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

В понедельник одно из уральских информагентств опубликовало материал о 9-летнем ребенке из Когалыма, у которого произошел приступ аллергии. По версии СМИ, когда мама с сыном приехали в местную больницу, мальчик не получил медицинскую помощь в связи с тем, что необходимое лекарство отсутствовало. По словам матери, им пришлось вернуться домой, где укол ребенку поставил ее знакомый врач.

"В связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов информации о неоказании медицинской помощи малолетнему ребенку в Когалымской городской больнице… организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении следственного управления.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки доводы жительницы Когалыма будут "тщательно проверены". Кроме того, следователи планируют дать правовую оценку действиям медицинских работников, после этого будет принято процессуальное решение.