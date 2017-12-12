На Камчатке накажут виновных в инциденте с посылками в аэропорту

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек – РИА Новости. Власти Камчатки пообещали, что виновных в инциденте с грузом Почты России в аэропорту села Усть-Хайрюзово, где посылки разметало по взлетно-посадочной полосе потоком воздуха из турбин самолета, привлекут к ответственности, сообщает правительство региона.

Ранее в интернете широко разошлось видео, сделанное на взлетной полосе на Камчатке. На нем видно, как самолет начинает движение возле груды посылок, лежащих на полосе, и их сдувает потоком воздуха из турбин. В Почте России РИА Новости сообщили, что авиакомпания "Камчатское авиапредприятие" (КАП) и аэродромная служба "Аэропорты Камчатки" нарушили авиационные правила: экипаж самолета КАП начал движение, не убедившись, что наземная служба убрала груз с перрона.

"По данному факту руководителями АО "Камчатское авиационное предприятие" и ФПК "Аэропорты Камчатки" взяты объяснения с летного отряда и пилотов. Также были опрошены сотрудники аэродромной службы и лица, непосредственно участвовавшие в разгрузке почтовых отправлений. К виновным в этой ситуации будут применены меры дисциплинарного взыскания", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.

По его словам, в результате инцидента груз не пострадал, "однако этот случай является вопиющим фактом несоответствия должной организационной работе".

"Руководителям вышеуказанных предприятий будет указано на недопустимость подобных нарушений впредь", — отметил Каюмов. Он добавил, что соответствующую проверку по данному инциденту проводят специалисты Росавиации и транспортной прокуратуры.