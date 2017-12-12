В лапше быстрого приготовления из США обнаружили ГМО

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор нашел в лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" импортного производства генно-модифицированную сою, сообщается на сайте ведомства.

"В лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" со вкусом говядины производства NissanFoods (USA) Inc. 2001WestRosecransAve., GardenaCA (США) обнаружена генно-инженерно-модифицированная соя в количестве более 0,9%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на упаковке продукта не указано о содержании в лапше ГМО. Это является нарушением обязательных требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части её маркировки".

Сообщается, что о ситуации проинформирована Федеральная таможенная служба. Территориальным органам Роспотребнадзора поручено выявить и изъять указанную продукцию.