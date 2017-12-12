В Якутии уволили воспитателя детсада и ее помощницу, заклеившую ребенку рот

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Воспитатель детского сада поселка Витим Ленинского района Якутии и ее помощница, заклеившая ребенку рот скотчем во время обеда, уволены, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Как сообщалось ранее, 27 ноября помощник воспитателя детского сада заклеила в обед воспитаннику детского сада рот скотчем из-за того, что он плохо вел себя за столом. Прокуратура Ленинского района проводит проверку в отношение помощника воспитателя.

"Помощник воспитателя и воспитатель уволены", — сообщила Дворецкая.

Дворецкая отметила, что что это не единичный факт ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны помощника воспитателя. По предварительным данным, в тот же день она заклеила рот скотчем мальчику 2011 года рождения, чтобы его успокоить.

Как добавила Дворецкая, 11 декабря материалы дела переданы прокуратурой в следственный отдел по Ленскому району СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).