На Сахалине произошло ДТП с участием семи автомобилей на скользкой дороге

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей на Сахалине спровоцировал водитель, попытавшийся совершить обгон на скользкой дороге, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Массовая авария произошла накануне утром на одном из затяжных поворотов на 38-ом километре федеральной трассы Южно-Сахалинск – Холмск в Анивском районе. В ДТП пострадали два человека.

"По предварительной информации, водитель одного из транспортных средств в условиях ограниченной видимости на большой скорости предпринял попытку к обгону автомобиля, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, после чего его отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со встречным автомобилем", — сообщили в полиции.

В УМВД добавили, что в условиях ограниченной видимости водители остальных транспортных средств не смогли вовремя отреагировать на произошедшее и столкнулись друг с другом.

Утром в понедельник сотрудники ГИБДД обследовали автодороги, в том числе и трассу Южно-Сахалинск – Холмск. Практически на всем протяжении этой дороги были рыхлый снег и снежный накат. Всем обслуживающим организациям были выданы предписания улучшить дорожные условия для обеспечения безопасности дорожного движения, отмечается в сообщении.