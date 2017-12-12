Следователи выясняют обстоятельства падения моряка за борт в Охотском море

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения за борт боцмана судна СРТМ "Иоланта" в Охотском море, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По данным следственных органов, в минувшее воскресенье около 06.45 по камчатскому времени (22.45 мск) во время промыслового рейда в Охотском море боцман судна СРТМ "Иоланта" выпал за борт. К поиску тела мужчины подключились несколько находящихся рядом судов. Как сообщает ряд СМИ, боцман выпал за борт, экипаж увидел его, однако из-за штормовых условий не смог поднять человека из воды.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, дают оценку соблюдению правил охраны труда на судне.