В Подмосковье поезд сбил подростка

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Подросток был смертельно травмирован на Казанском направлении Московской железной дороги, проводится доследственная проверка, сообщает Московское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По данным следствия, 11 декабря 2017 года примерно в 19 часов 20 минут, на 96 км перегона станций "Москворецкая — Пески" проходящим поездом сообщением "Москва — Тольятти" смертельно травмирован подросток 2000 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.