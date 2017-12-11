Выступление в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве

Выступление в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) проводит собственное внутреннее разбирательство инцидента, в котором студента вуза силой заставили извиниться на камеру за его комментарии в соцсети по поводу отношений между женщинами-мусульманками и представителями других конфессий; меры будут приняты в отношении всех участников конфликта, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Ранее радио "Говорит Москва" сообщало, что студента РАНХиГС силой заставили извиняться на камеру за комментарии в паблике МДК в социальной сети "Вконтакте". В частности, он оставил своё мнение под постом, в котором обсуждались отношения между женщинами-мусульманками и представителями других конфессий.

"В РАНХиГС ведется собственное внутреннее разбирательство, по результатам которого будут предприняты меры ко всем участникам происшествия, в соответствии с внутренними нормативными актами и законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При этом в вузе отметили, что правовую оценку инциденту дадут правоохранительные органы.

В РАНХиГС также подтвердили, что 8 декабря 2017 года один из студентов академии подвергся нападению и оскорблениям со стороны группы лиц, которые сняли это на видео и выложили в социальные сети.

"Ежегодно в Академии обучаются свыше 180 тысяч студентов и слушателей, представляющих различные национальности и вероисповедания. В стенах Академии выступают представители различных, иногда диаметрально противоположных, точек зрения. В этой связи мы категорически не приемлем любое насилие как метод разрешения споров и будем жестко пресекать любую вражду на национальной или религиозной почве, попытки дискредитировать и дестабилизировать сложившуюся толерантную атмосферу в студенческой среде", — подчеркнули в РАНХиГС.