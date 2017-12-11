Защита обжалует приговор по делу о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Защита обжалует приговор по делу пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище в Москве в мае 2016 года, сообщил РИА Новости адвокат Валерий Фёдоров.

"Мы обязательно обжалуем приговор. Мы считаем приговор незаконным, несоразмерным и необъективным", — сказал Фёдоров. По его словам, доказательств совершения ими хулиганских действий нет.

Со своей стороны, прокурор Людмила Баланчина заявила, что надзорное ведомство не будет обжаловать приговор.

"Назначенное наказание соразмерно содеянному", — сказала Баландина журналистам после приговора.

Ранее суд назначил фигурантам наказание в виде трех лет колонии общего режима каждому. Приговор в законную силу не вступил.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. Были возбуждены дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Подозреваемые содержатся в СИЗО.

Параллельно СК расследовал уголовное дело по более тяжким статьям — об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По этому делу проходят 17 фигурантов, в их числе — начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППС по району Хамовники Никита Мошенко, соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников, а также участники погромов Сергей Ульихин и Владимир Колесников.