Движение на трассе под Челябинском, где столкнулись 7 фур, возобновлено

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы в Челябинской области, где в понедельник столкнулись семь грузовых автомобилей, в результате чего пострадали два человека, возобновлено по одной полосе, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Как ранее в понедельник сообщала пресс-служба, ДТП произошло на федеральной автодороге Москва — Челябинск на 1642-м километре на территории Катав-Ивановского района. По предварительной информации, семь грузовых автомобилей столкнулись из-за отказа тормозной системы. В результате ДТП пострадали два водителя.

"Возобновлено движение на 1642-м километре автодороги Москва — Челябинск по одной полосе. Сотрудниками ГИБДД осуществляются регулировочные мероприятия по обеспечению реверсивного движения транспорта", — говорится в сообщении.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в сообщении.