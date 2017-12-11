Количество пожаров в Подмосковье снизилось на 14% за год

МОСКВА, 11 дек — РИА Недвижимость. Количество пожаров в Подмосковье снизилось на 14% за год, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года на территории региона произошло на 14% техногенных пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — приводятся в документе слова Пестова.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилось и число погибших на пожарах — на 21%. "Удалось сохранить 82 человеческие жизни", — отметил Пестов.

По его словам, снижения количества жертв техногенных пожаров удалось добиться во многом благодаря проведению усиленной профилактической работы. Так, с наступлением холодов во всех муниципальных образованиях Подмосковья активно проводятся подворовые обходы и беседы с жителями. Ежедневно в профилактических рейдах принимают участие более 1,3 тысячи специалистов. Наиболее интенсивно профилактика ведется в группе риска — это частные домовладения с печным отоплением, дома и квартиры, в которых проживают неблагополучные граждане.