В Воронеже спасли юношу, которому пика забора проткнула челюсть

ВОРОНЕЖ, 11 дек — РИА Новости. Спасатели освободили и передали медикам 19-летнего молодого человека в Воронеже, который напоролся челюстью на пику забора и застрял, сообщает в понедельник городское управление по делам ГО и ЧС.

Инцидент произошел рано утром 9 декабря, однако о нем стало известно только в понедельник.

"В службу спасения поступила информация от очевидца — на улице Текстильщиков мужчина в состоянии алкогольного опьянения перелезал через забор и напоролся нижней челюстью за декоративную пику забора", — говорится в сообщении.

По данным управления, до приезда спасателей врачи скорой помощи сделали молодому человеку обезболивание.

"Операция сложная. Нужно было снять с забора вместе с пикой. Пику вытаскивать было нельзя — только на операционном столе", — рассказал РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС.

По его словам, спасателям нужно было перерезать пику так, чтобы она не меняла исходного положения во рту пострадавшего, так как отклонение пики могло привести к повреждению ткани, сосудов и причинить сильную боль.

Как отмечают спасатели, во время операции молодой человек "находился в сознании и даже сам мог стоять на ногах".

После того, как юношу "освободили", его госпитализировали в областную клиническую больницу №1.