На жительницу ХМАО, которая сожгла дом в отместку за выселение, завели дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа, которая сожгла жилой дом, отомстив тем самым за выселение из него, сообщили в понедельник в региональном управлении МВД.

Отмечается, что 51-летняя жительница города Советский сняла апартаменты в частном доме, состоящем из двух квартир, в июле текущего года. Через пару месяцев женщина поссорилась с хозяйкой, так как не смогла вовремя заплатить за аренду, и была выселена. Через несколько дней, употребив спиртное, она решила отомстить хозяйке квартиры.

"Проходя мимо дома, женщина увидела пространство между квартирой и прилегающей верандой. Просунув в расщелину руку, дотянулась до висевшей куртки и подожгла ее. Затем пошла к направлению места своего нынешнего проживания. Утром узнала, что дом полностью выгорел, включая обе квартиры", — рассказали в УМВД.

По информации полиции, суммарный ущерб, нанесенный владельцам дома, превысил 3 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога", добавили в ведомстве.