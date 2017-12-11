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Происшествия

"Хованское побоище": за что осудили пятерых участников массовой драки

18:4711.12.2017
(обновлено: 18:48 11.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудники полиции и машина скорой помощи у Хованского кладбища в Москве, где произошла массовая драка со стрельбойСотрудники полиции и машина скорой помощи у Хованского кладбища в Москве, где произошла массовая драка со стрельбой
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Пробитые головы, огнестрельные ранения, десятки пострадавших и трое погибших — весной 2016-го на Хованском кладбище произошла настоящая бойня. После резни, которая продолжалась почти час, в больнице оказались более 30 человек, еще около 100 были доставлены в отделение полиции. В понедельник Щербинский суд Москвы вынес приговор пятерым участникам массовых беспорядков. О том, как самое крупное кладбище Москвы стало ареной масштабных криминальных разборок — в материале РИА Новости.

Лучшая защита — это нападение

Четырнадцатое мая 2016-го пришлось на субботу. В ворота Хованского кладбища одна за другой въезжали траурные процессии. Стоит отметить, рытье могил и функции грузчиков тут на протяжении нескольких лет выполняли в основном уроженцы Таджикистана. Ближе к обеду на кладбище приехали около ста мужчин, вооруженных битами и огнестрельным оружием. Крепкие ребята, среди которых были выходцы с Кавказа, принялись жестоко избивать мигрантов.

© РИА Новости / Евгений ЛуковцевМассовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Евгений Луковцев
Массовая драка на Хованском кладбище в Москве

Однако рабочие, вместо того чтобы убежать, схватили ломы, арматуру и лопаты. После жестокой часовой потасовки, благодаря численному превосходству, им удалось обратить нападавших в бегство. По данным полиции, всего в драке участвовало около 200 человек. Трое погибли, около 30 серьезно пострадали, более 100 человек оказались в полиции. Все погибшие — уроженцы Таджикистана.

Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Волкова
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ОМОН направлен на Хованское кладбище в Москве, где произошла массовая драка
Во время проверки документов выяснилось, что большинство мигрантов не только нелегально трудились на кладбище, а вообще не имели права находиться на территории России. Они рассказали полиции, что руководство кладбища уже давно вымогает у них деньги, пользуясь силовой поддержкой кавказцев. Свои действия во время инцидента мигранты назвали самообороной.

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© Ruptly
Полицейские оцепили Хованское кладбище в Москве, где произошла массовая драка

В отношении пятерых из них возбудили уголовные дела по статьям "Обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По решению суда Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима.

Передел рынка

Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Власти Москвы предпримут меры к фирме, охранявшей Хованское кладбище
Хованское кладбище считается самым крупным в столице. Из-за внушительных финансовых потоков оно всегда пользовалось повышенным вниманием у бизнесменов и представителей криминальных структур. В 2013-м здесь похоронили известного вора в законе Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Погостом управляет государственная служба "Ритуал". После побоища работники Хованского сообщили полицейским, что о нападении было известно заранее, поэтому на территории несколько дней находились сотрудники ОМОНа. Причем место дежурства они оставили за считаные часы до массовой драки. Так к задержанным таджикам присоединился директор "Ритуала" Юрий Чабуев.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБывший директор Хованского кладбища Юрий Чабуев в Пресненском суде Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об его аресте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бывший директор Хованского кладбища Юрий Чабуев в Пресненском суде Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об его аресте

"До начала конфликта Чабуев подходил к полицейским, а на их вопрос о присутствии лиц кавказской внешности пояснил правоохранителям, что они прибыли для выдворения нелегальных мигрантов с территории кладбища", — сообщил следователь во время избрания меры пресечения руководителю "Ритуала" в Пресненском суде Москвы.

Массовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Евгений Луковцев
МВД: Хованское кладбище не находится под контролем этнических ОПГ
По одной из версий, руководство решило избавиться от мигрантов, после того как они отказались отдавать часть своей зарплаты группировке, "крышующей" кладбище. На время следствия главу "Ритуала" решили задержать. Компанию ему составили бывший сотрудник Патрульно-постовой службы полиции ОМВД России Москвы по району Хамовники Никита Мошенко и соучредитель организации "Здоровая нация" Александр Бочарников. Им предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек, а также в превышении должностных полномочий.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВячеслав Бочарников - один из фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище в Пресненском суде Мосвкы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вячеслав Бочарников - один из фигурантов дела о массовой драке на Хованском кладбище в Пресненском суде Мосвкы

"Таджикская мафия"

Впрочем, у арестованных есть своя версия событий. В ее защиту представители "Здоровой нации" даже создали петицию в интернете. Соратники Бочарникова утверждают, что Чабуев неоднократно жаловался в ФМС и МВД на незаконную предпринимательскую деятельность мигрантов, однако ответа так и не дождался. Тогда директор "Ритуала" обратился за помощью к Бочарникову.

Полицейские оцепили Хованское кладбище в Москве, где произошла массовая драка
© Ruptly
Полицейские оцепили Хованское кладбище в Москве, где произошла массовая драка
"В ночь с 13 на 14 мая 2016 года активисты патрулировали на скутерах территорию Хованского кладбища и подверглись нападению. Предположительно, нападавшими были выходцы из Средней Азии. Представители таджикской криминальной группировки предложили урегулировать возникшие вопросы утром на кладбище. Под предлогом переговоров они устроили 14 мая 2016 года то, что в СМИ позже назовут "Хованским побоищем", — говорится в петиции. — Около четырехсот мигрантов с заранее подготовленными арматурами, черенками, строительным мусором напали на активистов и попавших под руки посетителей кладбища. Активисты сдерживали обезумевших мигрантов около часа".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМассовая драка на Хованском кладбище в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Массовая драка на Хованском кладбище в Москве

Правда, сами силовики не особо верят в версию об организованной таджикской группировке. В отношении Чабуева и Бочарникова расследование уголовного дела уже завершено. До приговора суда оба фигуранта останутся под стражей.

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