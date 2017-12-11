"Хованское побоище": за что осудили пятерых участников массовой драки

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Пробитые головы, огнестрельные ранения, десятки пострадавших и трое погибших — весной 2016-го на Хованском кладбище произошла настоящая бойня. После резни, которая продолжалась почти час, в больнице оказались более 30 человек, еще около 100 были доставлены в отделение полиции. В понедельник Щербинский суд Москвы вынес приговор пятерым участникам массовых беспорядков. О том, как самое крупное кладбище Москвы стало ареной масштабных криминальных разборок — в материале РИА Новости.
Лучшая защита — это нападение
Четырнадцатое мая 2016-го пришлось на субботу. В ворота Хованского кладбища одна за другой въезжали траурные процессии. Стоит отметить, рытье могил и функции грузчиков тут на протяжении нескольких лет выполняли в основном уроженцы Таджикистана. Ближе к обеду на кладбище приехали около ста мужчин, вооруженных битами и огнестрельным оружием. Крепкие ребята, среди которых были выходцы с Кавказа, принялись жестоко избивать мигрантов.
Однако рабочие, вместо того чтобы убежать, схватили ломы, арматуру и лопаты. После жестокой часовой потасовки, благодаря численному превосходству, им удалось обратить нападавших в бегство. По данным полиции, всего в драке участвовало около 200 человек. Трое погибли, около 30 серьезно пострадали, более 100 человек оказались в полиции. Все погибшие — уроженцы Таджикистана.
В отношении пятерых из них возбудили уголовные дела по статьям "Обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По решению суда Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима.
Передел рынка
"До начала конфликта Чабуев подходил к полицейским, а на их вопрос о присутствии лиц кавказской внешности пояснил правоохранителям, что они прибыли для выдворения нелегальных мигрантов с территории кладбища", — сообщил следователь во время избрания меры пресечения руководителю "Ритуала" в Пресненском суде Москвы.
"Таджикская мафия"
Впрочем, у арестованных есть своя версия событий. В ее защиту представители "Здоровой нации" даже создали петицию в интернете. Соратники Бочарникова утверждают, что Чабуев неоднократно жаловался в ФМС и МВД на незаконную предпринимательскую деятельность мигрантов, однако ответа так и не дождался. Тогда директор "Ритуала" обратился за помощью к Бочарникову.
Правда, сами силовики не особо верят в версию об организованной таджикской группировке. В отношении Чабуева и Бочарникова расследование уголовного дела уже завершено. До приговора суда оба фигуранта останутся под стражей.