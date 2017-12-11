В Москве ищут ребенка, которого родной отец силой забрал из приемной семьи

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следствие начало проверку сообщения СМИ о том, что биологический отец силой забрал четырехлетнюю дочь из приемной семьи еще до того, как приемная мать смогла оспорить соответствующее решение суда, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в понедельник на одном из федеральных каналов был показан видеосюжет о том, как биологический отец, не дождавшись вступления решения суда в силу, забрал девочку из приемной семьи, в которой она жила больше 4 лет после детского дома. Из сюжета следует, что в момент изъятия ребенок испытывал сильный стресс и не желал покидать семью.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК РФ по Москве следственными органами организована доследственная проверка", — сказала Иванова.

Следователи устанавливают местонахождение девочки, проверяют действия сотрудников органов опеки и попечительства.

Как следует из сюжета на канале НТВ, родные родители отказались от девочки, когда ей было 8 месяцев, она видела отца второй раз в жизни.