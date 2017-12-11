В Челябинской области столкнулись семь грузовиков

ДТП на 1642 км федеральной автомобильной дороги М-5 Урал с участием 7 большегрузных автомобилей. 11 декабря 2017

ДТП на 1642 км федеральной автомобильной дороги М-5 Урал с участием 7 большегрузных автомобилей. 11 декабря 2017

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Семь грузовых автомобилей столкнулись в понедельник на трассе в Челябинской области, пострадали два водителя, сообщила пресс-служба ГУМД России по региону.

"На федеральной автодороге "Москва — Челябинск" на 1642 километре на территории Катав-Ивановского района произошло ДТП. По предварительной информации, из-за отказа тормозной системы столкнулись семь грузовых автомобилей. В результате ДТП пострадали два водителя большегрузов", — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, движение на данном участке затруднено.

Как уточняет пресс-центр ГУМЧС России по региону, к месту были незамедлительно направлены оперативные группы от пожарно-спасательных гарнизонов и Уральского учебного спасательного центра МЧС России. По данным пресс-центра, в Катав-Ивановскую больницу для осмотра направлены два человека, оперативные группы освобождали проезжую часть от поврежденных автомобилей.

По предварительным данным, добавляет МЧС, из-за отказа тормозной системы произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей и касательное столкновение еще пяти большегрузов.

Движение по трассе временно затруднено. Автомобилисты могут объехать проблемный участок через города Юрюзань и Катав-Ивановск.