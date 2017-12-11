В Челябинской области столкнулись семь грузовиков

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Семь грузовых автомобилей столкнулись в понедельник на трассе в Челябинской области, пострадали два водителя, сообщила пресс-служба ГУМД России по региону.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, движение на данном участке затруднено.
Как уточняет пресс-центр ГУМЧС России по региону, к месту были незамедлительно направлены оперативные группы от пожарно-спасательных гарнизонов и Уральского учебного спасательного центра МЧС России. По данным пресс-центра, в Катав-Ивановскую больницу для осмотра направлены два человека, оперативные группы освобождали проезжую часть от поврежденных автомобилей.
Движение по трассе временно затруднено. Автомобилисты могут объехать проблемный участок через города Юрюзань и Катав-Ивановск.