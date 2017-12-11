На Урале уволили инспектора ГИБДД, преградившего дорогу скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Инспектора ГИБДД в городе Коркино Челябинской области, преградившего дорогу автомобилю скорой помощи, который должен был ехать на вызов к больному, уволили со службы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

По данным местных СМИ, водитель автомобиля в гражданской одежде в городе Коркино 5 декабря потребовал уехать от подъезда дома автомобиль скорой помощи, который приехал на вызов к ребенку. Позже скорая помощь вернулась на станцию, куда приехал тот же мужчина в гражданской одежде и, сообщив, что он инспектор ГИБДД, стал составлять административный протокол о наложении штрафа в пять тысяч рублей. Пока шло составление протокола, мужчина преграждал своим автомобилем проезд машине медиков, который уже получил вызов к следующему больному.

"Данный инспектор отдела ГИБДД из города Коркино, согласно служебной проверке, превысил свои полномочия. В соответствии c приказом, с понедельника он был уволен со службы. Кроме того, все административные материалы, составленные на водителя скорой помощи, отменены", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, непосредственный руководитель инспектора привлечен к дисциплинарной ответственности, уточнил он.