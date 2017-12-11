В Москве из воды вытащили женщину и детей, упавших с причала парка Фили

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Спасатели вытащили из воды женщину и двух детей, упавших с причала парка Фили в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.

От начальника станции поисково-спасательной службы "Фили" поступила информация о том, что было замечено падение в воду женщины и двух детей с причала парка "Фили". По его словам, инцидент произошел на улице Новозаводской, у дома 35, визуально на расстоянии 500 метров от ПСС "Фили", отметили в ведомстве.

"Пострадавшие находились 1,5 минуты в воде, дежурной сменой ПСС "Фили" были спасены с поверхности воды и доставлены на спасательную станцию для осмотра фельдшером дежурной смены и нарядом скорой медицинской помощи. Чувствуют себя хорошо", — говорится в сообщении.