Мосгорсуд приговорил эстонского предпринимателя к 12 годам колонии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима эстонского предпринимателя Райво Суси по обвинению в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (статья 276 УК РФ)" — сказал собеседник агентства, не уточняя других данных. Он пояснил, что дело имеет гриф секретности, слушалось в закрытом режиме.

Как сообщали ранее эстонские СМИ, 53-летнего Райво Суси задержали в феврале 2016 года в московском аэропорту Шереметьево, когда тот летел из Таллинна в Таджикистан. По данным СМИ, Суси занимался связанным с авиацией бизнесом на территории стран СНГ, а обвинение строится на деятельности, относящейся к периоду 2004-2007 годов. Вину он не признал.