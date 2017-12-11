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Происшествия

В SERB потребовали возбудить дело против организаторов "Артдокфеста"

12:3911.12.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗдание кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве. Архивное фотоЗдание кинотеатра КАРО 11 Октябрь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лидер движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) подал заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против организаторов показа фильма "Полет пули" на кинофестивале "Артдокфест" в Москве. Они, по его словам, "разжигают межнациональную рознь и ненависть". Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

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© РИА Новости / Стрингер
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Бекетов также заявил, что ему и еще трем задержанным грозит административный арест или штраф за срыв показа.

Срыв показа

В воскресенье во время показа фильма на Международном фестивале документального кино "Артдокфест" в кинотеатре "Октябрь" активисты распылили пахучую жидкость в зале, из-за чего показ остановили, а зрителей вывели из помещения.

Программный директор фестиваля Виктория Белопольская назвала случившееся акцией хулиганов, которую вовремя не пресекла полиция.

Позднее Бекетов заявил о причастности SERB к инциденту. Он отметил, что показ "пробандеровского фильма" удалось сорвать "совместными усилиями".

"Фильму, прославляющему убийц русских, в России не бывать", — написал он в Facebook.

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В МВД сообщили, что после инцидента в кинотеатре задержали четырех человек. В отношении них составили административные протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция составила протоколы и отпустила активистов, сорвавших показ фильма "Полет пули".

Отмечается, что организатор мероприятия также обратился в полицию, идет проверка.

"Война ради мира"

Фестиваль "Артдокфест" проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Ранее организаторы уже отменили показ фильма украинских документалистов "Война ради мира" о Донбассе, который должен был пройти в понедельник в Чешском центре при посольстве. Изначально его должны были показать в среду в кинотеатре "Октябрь".

Уточняется, что в отмене "показа категорически отсутствует политическая мотивация", это было продиктовано соображениями комфорта и безопасности гостей.

Кадр из фильма Матильда
© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
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Как заявили организаторы, вокруг показа картины сложилась нездоровая ситуация, "стали возникать различного рода обвинения и угрозы". Отмечается, что это могло привести "к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешской Республики".

"Времени и ресурсов подготовиться достаточным образом к этим событиям не было возможности", — сообщили организаторы фестиваля.

Ранее на официальном сайте кинофестиваля было опубликовано заявление о том, что "Артдокфест" был и остается зоной свободы.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой попросил министра культуры Владимира Мединского и генпрокурора Юрия Чайки проверить фильм "Война ради мира" на соответствие российскому законодательству.

По мнению депутата, недопустимо показывать в кинотеатрах фильм, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения Минских соглашений.

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