В Петербурге у почетного консула Пакистана угнали машину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Заявление об угоне Hyundai Santa Fe с парковки супермаркета поступило в полицию Санкт-Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иномарка принадлежит почетному консулу Пакистана в Санкт-Петербурге Абдулу Рауф Ринду.

"Неизвестный злоумышленник с парковки одного из супермаркетов на Дальневосточном проспекте, 14 А, похитил автомобиль Hyundai Santa Fe. Иномаркой гражданин пользовался по договоренности. Ущерб составил около 1,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении ГУМВД.

По данным ведомства, в полицию с заявлением в воскресенье обратился 40-летний гражданин. Правоохранители приняли ряд мер, направленных на розыск и задержание лиц, причастных к указанному преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на автомобиле были дипломатические номера. Иномаркой, принадлежащей почетному консулу Республики Пакистан в Санкт-Петербурге Абдулу Рауф Ринду, по договорённости пользовался представитель посольства Джибути в России, проживающий в Москве 40-летний гражданин Таджикистана, который и заявил в полицию об угоне.