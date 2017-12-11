В Забайкалье осудят мать из-за смертельного отравлении младенца алкоголем

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жительницу Забайкальского края будут судить по делу о смертельном отравлении ее ребенка алкоголем, сообщает Генеральная прокуратура России в понедельник.

Следователи выяснили, что 1 сентября женщина готовила смесь, чтобы накормить ребенка, и добавила в нее неизвестную жидкость с содержанием этилового спирта. По данным следствия, она унесла ребенка в баню, где накормила смесью. Следствие отмечает, что она оставила ребенка в бане, а сама ушла в дом.

Позднее женщина нашла ребенка мертвым. Как установили следователи, испугавшись случившегося, она спрятала тело ребенка в коляске в курятнике, где его нашел отец мальчика. Судмедэксперты установили, что ребенок умер от острого алкогольного отравления.

В ходе предварительного следствия мать призналась в совершении преступления и подробно рассказала о его обстоятельствах. Ей предъявили обвинение по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"В Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы… Уголовное дело направлено для рассмотрения в Петровск-Забайкальский городской суд", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.