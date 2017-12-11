Девушка, отравившаяся угарным газом под Барнаулом, в тяжелом состоянии

БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Состояние девушки, отравившейся угарным газом на рыбалке под Барнаулом, тяжелое, она находится без сознания, сообщил РИА Новости в понедельник представитель министерства здравоохранения по Алтайскому краю.

"Девушка доставлена в отделение токсикологии горбольницы № 11, она без сознания, врачи оценивают ее состояние здоровья как тяжелое", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили тела двух рыбаков и девушку в состоянии комы в палатке у поселка Березовка под Барнаулом.

По данным СК РФ по Алтайскому краю, 9 декабря мужчины и женщина приехали на рыбалку из Барнаула. Отмечалось, что на льду они разместили палатку, где зажгли газовую горелку. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления окисью углерода при использовании газового оборудования.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.