Пропавший вертолет будут искать в Ангаре со спецоборудованием

ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Вертолет, пропавший в Иркутской области, будут искать под водой на дне Ангары с помощью специального оборудования, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Вертолет "ЕврокоптерАМ-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Предполагалось, что вертолет сел на лед Ангары. В результате поисков в понедельник обломки вертолета были обнаружены на льду Кочергинского залива.

"Побывав на месте обнаружения обломков лопастей пассажирского вертолета на расстоянии 4,5 километров от населенного пункта Чистый, спасатели сообщили, что глубина в месте провала воздушного судна может достигать 70 метров. Это обстоятельство делает невозможной работу с помощью штатных водолазных средств", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС региона.

По данным пресс-службы, обследование будут проводить с помощью подводной видеокамеры, специальное оборудование для глубоководных работ доставят из Иркутска и Братска.

На борту пропавшего вертолета находились два человека – пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию "Ангара Лес", которая занималась лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.