Заместителя главы крымского управления ФАС арестовали на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя избрал в отношении замглавы управления ФАС по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева, обвиняемого в получении крупной взятки, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Ранее СК РФ сообщил, что Токарев подозревается в получении взятки в 3 миллиона рублей.

"Рассмотрено и удовлетворено постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредников взятки в виде денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 миллиона рублей за действия, входящие в его полномочия), Токарева В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 04 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, Токарев курировал работу ведомства в Севастополе. Его задержание проводили сотрудники ФСБ совместно с полицией.