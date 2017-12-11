Следствие объявило вознаграждение за информацию об убийстве семьи в КЧР

ПЯТИГОРСК, 11 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в Карачаево-Черкесии и объявили вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию, которая поможет раскрыть преступление, сообщает республиканское управление СК.

"По версии следствия, в частом доме хутора Фроловский Зеленчукского района произошло возгорание, при ликвидации пожара обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, погибшие — 70-летняя хозяйка дома и двое ее сыновей 1972 и 1976 годов рождения. По предварительным данным судебно-медицинских экспертиз, все трое были убиты, а уже после этого злоумышленники подожгли дом", — говорится в сообщении.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", в рамках расследования назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, проводятся другие следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

"За сведения, которые смогут помочь в раскрытии этого преступления, объявлено денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Всем, кто располагает значимой по данному факту информацией, просьба звонить по телефонам в Черкесске: 8(8782) 29-25-05, телефон доверия 8(8782) 29-22-05 или в любой отдел МВД России по номеру 02, с мобильного — 102. Анонимность, конфиденциальность, вознаграждение в размере 300 тысяч рублей гарантируются", — добавили в ведомстве.