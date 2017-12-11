В Петербурге задержали молодых людей, устроивших драку с нунчаками в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Оперативники Центра "Э" ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили и задержали двух злоумышленников, которые предположительно избили нескольких граждан в субботу в вагоне метро в Санкт-Петербурге, использовав при этом нунчаки и нож, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Трое злоумышленников, войдя в вагон электропоезда на станции метро "Технологический институт", из хулиганских побуждений нанесли несколько ударов по лицу и телу гражданину, затем вытеснили его из вагона. После чего злоумышленники в перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Балтийская" снова беспричинно напали на другого гражданина и нанесли ему несколько ударов по лицу и телу", — говорится в сообщении.

Пассажиры пытались пресечь хулиганские действия, однако злоумышленники, используя металлические нунчаки и нож, оказали сопротивление и травмировали граждан, а затем скрылись с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", добавили в ГУМВД.

"Сотрудники полиции в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по "горячим" следам задержали 18-летнего гражданина, который изобличен в том, что в ходе драки нанес гражданам несколько ударов. Вчера сотрудники полиции задержали одного из соучастников, которым оказался 16-летний гражданин", — отмечается в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение третьего предполагаемого соучастника, дополнили в ведомстве.