Причиной пожара в госпитале ветеранов во Владивостоке мог стать компьютер

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Неисправность компьютерной техники рассматривают в качестве основной версии причин пожара в краевом госпитале ветеранов войн во Владивостоке, сообщает администрация Приморья со ссылкой на главврача медучреждения.

Из-за пожара в госпитале в воскресенье пришлось эвакуировать 75 человек. Очаг возгорания возник в ординаторской. Пациентов переместили в другое крыло здания, а когда пожар удалось потушить, вернули обратно.

По данным властей, госпиталь работает в штатном режиме. Пожар никак не повлиял на основную деятельность медицинского учреждения. Никто из пациентов, находившихся в здании, не пострадал.

"Оперативно справиться с возгоранием во многом помогли навыки пожаротушения, которые ежеквартально отрабатывают на практике сотрудники нашего учреждения… Сейчас специалисты МЧС устанавливают причины, по которым это могло произойти. Предварительная версия — неисправность компьютерной техники", — сообщил главный врач госпиталя Валерий Приходько.