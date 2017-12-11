В Петербурге починили трубу, из-за прорыва которой пострадала женщина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершило ремонтные работы на трубопроводе, из-за прорыва которого женщина получила ожоги, сообщила пресс-служба компании.

В воскресенье на внутриквартальной сети диаметром 80 миллиметров на улице Тульской, дом 7 произошла авария. В компании отмечали, что "несмотря на парение и вытекание теплоносителя", женщина "вошла в зону дефекта". Она была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогом 40%. В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что ей будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации.

"Одиннадцатого декабря с опережением нормативного срока специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 80 миллиметров по адресу улица Тульская, дом 7. На данный момент идет благоустройство территории", — говорится в сообщении.

К работе привлекались две аварийно-ремонтные бригады в составе 12 специалистов и пять единиц техники.